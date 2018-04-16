На «Самара Арене» уложили газон

Автор: Михаил Серебряков 0

Samara Arena

Рабочие закончили укладку газона на стадионе «Самара Арене». Об этом сообщил департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Первый тестовый матч на стадионе чемпионата мира-2018 пройдет 28 апреля — «Крылья Советов» примут «Факел».

В Самаре пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания- Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).

Фото: Global Look Press
Источник:  Твиттер Департамента информационной политики Самарской области

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