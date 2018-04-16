На «Самара Арене» уложили газон

Рабочие закончили укладку газона на стадионе «Самара Арене». Об этом сообщил департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Этот день настал! На стадионе «Самара Арена» уложен газон. pic.twitter.com/SwMtKaByig — Департамент информационной политики (@SamRegion_Press) April 16, 2018

Первый тестовый матч на стадионе чемпионата мира-2018 пройдет 28 апреля — «Крылья Советов» примут «Факел».

В Самаре пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания- Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля). Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер Департамента информационной политики Самарской области