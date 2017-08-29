На реконструкцию «Лужников» было потрачено 24 миллиарда рублей

Стала известна сумма, в которую обошлась реконструкция стадиона «Лужники». Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Стадион стоил 24 миллиарда рублей. Это самый дешевый стадион в мире подобного рода, – сказал Собянин. – Мы не новые «Лужники» построили. На этом месте стоял старый стадион на 79 тысяч зрительских мест, но по своему уровню качества и возможностей он был на порядок хуже сегодняшней арены. Так что коммерческое использование «Лужников» сейчас гораздо привлекательнее.

Режим наследия – очень важный вопрос. Спортивно-коммерческая инфраструктура «Лужников» предполагает, что бизнес будет сбалансирован, и эти объекты не будут обречены на медленное разрушение, а будут иметь возможность развиваться.

На данный момент «Лужники» полностью построены, приняты экспертизой и готовы к проведению соревнований. Заканчивается внешний период безопасности. Это будет один из самых безопасных стадионов. Здесь будет более 2000 видеокамер, двойной периметр безопасности», — заявил Собянин.

Напомним, на «Лужниках» состоится семь игр домашнего чемпионата мира-2018, в том числе и финал первенства.​​ Первая игра на стадионе после реконструкции состоится между сборными России и Аргентины 10 ноября.

Фото: Global Look Press

Источник: Р—Спорт