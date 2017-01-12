На просмотре в «Анжи» находится 16 футболистов

Вчера в турецком Белеке стартовал первый зимний сбор «Анжи». Был опубликован список игроков, находящихся в составе клуба на сборах, включая 16 футболистов на просмотре.

В турецком Белеке «Анжи» приступил к первому зимнему сбору. В расположении команды находятся сразу 16 потенциальных новичков команды.

На просмотре в клубе значатся: вратарь Юрий Шлеев, полевые игроки Адлан Кацаев, Денис Дедечко, Алексей Антонов, Камиль Агаларов, Шамиль Асильдаров, Шариф Мухаммад, Шамиль Мирзаев, Тагир Мусалов, Гванзав Магомедов, Бутта Магомедов, Магомед Сулейманов, Руслан Шаувхалов, Андрей Бежонов, Шамиль Муртузалиев, Федор Шереметов.

В ближайшие дни к «Анжи» в Турции присоединится защитник Александр Жиров, выступавший за махачкалинскую команду в прошлом сезоне.

«Мы открыты для желающих доказать свою состоятельность и попасть в «Анжи». Пожалуйста, те, кто желает продемонстрировать свои качества, могут прибыть на сбор команды. Но только за свой счет. Если клуб в итоге решит подписать контракт с игроком, мы обязательно возместим все понесенные футболистом расходы», — объяснил заместитель генерального директора Эльдар Исаев позицию клуба относительно потенциальных новичков.

Фото: официальный сайт «Анжи»

Источник: официальный сайт «Анжи»