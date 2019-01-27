На продолжение поисков Эмилиано Салы собрано 300 тыс. евро за два дня

Полиция распорядилась прекратить активные поиски футболиста и его пилота. Но семья аргентинца и болельщики выступают за их продолжение.

Необходимые 300 тыс. евро на продолжение поисков пропавших без вести новичка «Кардифф Сити» Эмилиано Салы и пилота Дэйва Ибботсона удалось собрать за два дня.

В акции приняли участие многие известные футболисты, среди которых оказались игроки «ПСЖ» Киллиан Мбаппе (30 тыс. евро) и Адриен Рабьо (25 тыс. евро), капитан лондонского «Арсенала» Лоран Косельни и полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган.

Стоит напомнить, что в это трансферное окно Сала перешел в «Кардифф Сити» из «Нанта». Вечером 21 января нападающий попрощался с бывшими партнерами по французской команде и вылетел на частном самолете в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.

Несколькими днями ранее полиция острова Гернси прекратила активные поиски пропавшего самолета. В полиции сочли, что обнаружить живыми футболиста и пилота уже практически не представляется возможным.

Родственники Салы, его болельщики, бывший клуб аргентинца «Нант», а так же многие известные футболисты, в свою очередь, выступили за продолжение поисков.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail