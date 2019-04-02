На первых матчах полуфинала Кубка России будет работать система видеопомощи судьям

Автор: Евгений Морозов 0

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что на первых матчах 1/2 финала Кубка России будет использоваться система VAR. В рамках внутрироссийских турниров это произойдет впервые в истории.

«Мы признательны IFAB и ФИФА, что они, изучив наши материалы по подготовке судей и видеоассистентов, приняли положительное решение по использованию на матчах Олимп Кубка России VAR в режиме live уже сейчас.

Российский футбол входит в новую эру – внедрения и применения самых современных технологий. Уверен, это сделает наш футбол более зрелищным и востребованным для зрителей», – сказал Дюков.

Встречи «Урал» – «Арсенал» и «Локомотив» – «Ростов» состоятся завтра, 3 апреля.

Впервые на международном уровне VAR появилась в России – на Кубке конфедераций-2017.

Система появится в РПЛ в следующем сезоне.

Фото: Global Look Press
Источник:  РФС

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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