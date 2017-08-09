На «Открытие Арене» проходит эвакуация

Автор: Дмитрий Темников 0

СМИ сообщают об угрозе взрыва на московской «Открытие Арене». На месте стадиона в Тушино работают специалисты.

На месте работают оперативные службы Москвы. В столичном ГУВД заявили, кто сообщил об угрозе взрыва: им оказался нетрезвый мужчина. Подробности инцидента уточняются.

Сегодня в 19:30 на «Открытие Арене» должен состояться матч между «Спартаком» и тульским «Арсеналом». До старта встречи было запланировано проведение четырех экскурсионных туров на стадионе, об их отмене не было официальных заявлений.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: REN-TV

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