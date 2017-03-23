На матче сборных России и Бельгии ожидается аншлаг

Организаторы реализовали все билеты на товарищеский матч сборных России и Бельгии. На матч со сборной Кот-д’Ивуара продано 2/3 билетов.

По имеющейся информации, на ближайший матч сборной России против сборной Кот-д’Ивуара в Краснодаре реализовано 24 тысячи билетов при вместимости в 34 тысячи, а на встречу со сборной Бельгии в Сочи проданы все билеты и ожидается аншлаг.

Стадион «Фишт» вмещает 40 тысяч зрителей. Как сообщил ранее президент РФС и глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко, во время Кубка конфедераций, который пройдет в России с 17 июля по 2 июня, арена будет вмещать 45 тысяч зрителей за счет дополнительных трибун, однако в предстоящей игре с бельгийцами они задействованы не будут.

Контрольный матч с Кот-д’Ивуаром пройдет 24 марта в Краснодаре, стартовый свисток будет дан в 19.00. Встреча с Бельгией начнется 28 марта в 19:00 в Сочи.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС