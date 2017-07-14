На матч за Суперкубок России «Локомотив» может добраться на поезде МЦК

Сегодня состоится матч за Суперкубок России между «Локомотивом» и «Спартаком». Руководитель пресс-службы московского «Локомотива» Андрей Бодров рассказал, что добираться на игру команда планирует электричкой Московского центрального кольца.

«С учетом того, что в пятницу вечером дороги загружены, мы рассматриваем возможность преодолеть часть пути на поезде Московского центрального кольца. Мы не сомневаемся в удобстве такого способа передвижения», — сообщил Бодров.

Игра состоится 15 июля на стадионе «Локомотив» в 21-30 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»