На матч за Суперкубок России «Локомотив» может добраться на поезде МЦК

Автор: Владимир Шевелев 0

МЦК

Сегодня состоится матч за Суперкубок России между «Локомотивом» и «Спартаком». Руководитель пресс-службы московского «Локомотива» Андрей Бодров рассказал, что добираться на игру команда планирует электричкой Московского центрального кольца.

«С учетом того, что в пятницу вечером дороги загружены, мы рассматриваем возможность преодолеть часть пути на поезде Московского центрального кольца. Мы не сомневаемся в удобстве такого способа передвижения», — сообщил Бодров.

Игра состоится 15 июля на стадионе «Локомотив» в 21-30 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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