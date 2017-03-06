На матч «Ростов»-«МЮ» все билеты проданы

На предстоящий 9 марта матч Лиги Европы билетов больше нет. Об этом сообщила пресс-служба «Ростова».

«Уважаемые болельщики, сообщаем вам о том, что все билеты на первый матч 1/8 Лиги Европы с «МЮ» проданы.

В случае если по каким-либо причинам купленные билеты будут возвращаться в клуб, то они поступят в онлайн-продажу.

Продаж билетов в кассах производиться больше не будет».

Ранее сообщалось, что в продажу на стадионе поступало по 10 билетов в час, а к распространению их через интернет «Ростов» не прибегал.

Фото: Global Look Press

Источник: ФК «Ростов»