На матч «Ростов»-«МЮ» все билеты проданы

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Ростов 1

На предстоящий 9 марта матч Лиги Европы билетов больше нет. Об этом сообщила пресс-служба «Ростова».

«Уважаемые болельщики, сообщаем вам о том, что все билеты на первый матч 1/8 Лиги Европы с «МЮ» проданы.

В случае если по каким-либо причинам купленные билеты будут возвращаться в клуб, то они поступят в онлайн-продажу.

Продаж билетов в кассах производиться больше не будет».

Ранее сообщалось, что в продажу на стадионе поступало по 10 билетов в час, а к распространению их через интернет «Ростов» не прибегал.

Фото: Global Look Press

ИсточникФК «Ростов»

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Владимир Шевелев

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