На Кубок конфедераций продано 212 тысяч билетов

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Подготовка к предстоящему Кубку конфедераций в России продолжается. Стала известна сумма проданных билетов на матчи турнира.

По промежуточным подсчетам ФИФА, болельщиками уже реализовано 211 745 тысяч билетов. Пока продажа ведется на официальном сайте организации, а в кассах билеты можно будет купить с 19 апреля.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Соревнвания прйдут в четырех городах нашей страны: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Официальный сайт ФИФА

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