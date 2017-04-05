На Кубок конфедераций продано 212 тысяч билетов

Подготовка к предстоящему Кубку конфедераций в России продолжается. Стала известна сумма проданных билетов на матчи турнира.

По промежуточным подсчетам ФИФА, болельщиками уже реализовано 211 745 тысяч билетов. Пока продажа ведется на официальном сайте организации, а в кассах билеты можно будет купить с 19 апреля.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Соревнвания прйдут в четырех городах нашей страны: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ФИФА