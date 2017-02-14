Официальный спонсор Чемпионата мира FIFA и Кубка Конфедераций FIFA 2017 компанияфдала старт программе «На Кубок Конфедераций FIFA 2017 вместе с Макдоналдс». Детям из детских домов и малообеспеченных семей представится шанс выйти на матчи предстоящего турнира руку об руку с известными футболистами.

В манеже ФК «Мегасфера» состоялся праздник, в котором дети смогли потренироваться с такими известными игроками, как Роман Широков, Алексей Смертин, Евгений Алдонин и Дмитрий Сенников. Также на мероприятии присутствовали президент компании «Макдоналдс» в России Х.Х. Хасбулатов, заместитель председателя правительства РФ В.Л. Мутко и генеральный директор Оргкомитета «Россия 2018» А.Л. Сорокин.

«В исторических матчах всегда футболисты выходят с детишками. Это наша связь поколений», — заявил Виталий Мутко.

Далее организаторы представили трофей, вручаемый победителю Кубка Конфедераций, а все дети смогли с ним сфотографироваться

«Все 40 детишек, которые сегодня участвуют в празднике, выйдут на стадионы чемпионата мира», — анонсировал Хамзат Хасбулатов.