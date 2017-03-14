На Кубок конфедераций 2017 продано менее трети билетов

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Стадион "Крестовский"

До старта Кубка конфедераций менее три месяца. РФС уже обеспокоен графиком продаж.

Менее 200 тысяч билетов проданы на матчи Кубка конфедераций за 3 месяца до старта турнира.

В РФС сообщили, что организационному комитету удалось реализовать менее трети выпущенных в свободную продажу билетов. Наименьшим спросом пользуются матчи в Казани и Сочи.

Отмечается, что низкий уровень продаж может быть связан с ограничениями ФИФА — в одни руки на игры турнира продают не более шести билетов.

Кубок конфедераций 2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.

Фото: Global Look Press

Источник: АБН

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Владимир Шевелев

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