На Кубок конфедераций 2017 продано менее трети билетов

До старта Кубка конфедераций менее три месяца. РФС уже обеспокоен графиком продаж.

Менее 200 тысяч билетов проданы на матчи Кубка конфедераций за 3 месяца до старта турнира.

В РФС сообщили, что организационному комитету удалось реализовать менее трети выпущенных в свободную продажу билетов. Наименьшим спросом пользуются матчи в Казани и Сочи.

Отмечается, что низкий уровень продаж может быть связан с ограничениями ФИФА — в одни руки на игры турнира продают не более шести билетов.

Кубок конфедераций 2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.

Фото: Global Look Press

Источник: АБН