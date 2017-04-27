На Кубке конфедераций не будут работать арбитры из России

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Стал известен полный список судей, которые будут обслуживать матчи Кубка конфедераций-2017. В число счастливчиков попали 36 арбитров.

Стоит отметить, что в данном списке нет российских арбитров. Главными судьями будут работать: Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия), Алиреза Фагани (Иран), Бакари Гассама (Гамбия), Марк Вилльям Гайгер (США), Нестор Питана (Аргентина), Вильмар Ролдан (Колумбия), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия) и Дамир Скомина (Словения).

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Матчи турнира состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФИФА

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