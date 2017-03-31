В Кубке Америки-2019 могут принять участие Франция, Италия, Португалия и Испания

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Формат проведения Кубка Америки может быть изменен. На ближайшем турнире планируют выступить несколько европейских сборных.

Федерация КОНМЕБОЛ готова пригласить команды Италии, Португалии, Испании и Франции ради увеличения состава участников. В данный момент на южноамериканском первенстве выступают 12 сборных. В ближайшее время руководство федерации примет решение относительно привлечения в соревнования сборных из других континентов.

Кубок Америки проводится с 1916 года. Действующим победителем турнира является Чили.

Фото: Global Look Press
Источник: Globoesporte

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