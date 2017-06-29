На КК-2017 впервые использовали четвертую замену

В рамках полуфинального матча Кубка Конфедераций прошла встреча сборных Португалии и Чили. Во время поединка национальных команд воспользовались одним из игровых нововведений, меняющим расстановку сил на поле.

На матче Португалия — Чили состоялась премьера очередной технической инновации в футболе. На 116-ой минуте вместо Андре Гомеша на поле вышел Желсон Мартинш, и, таким образом, Фернанду Сантуш воспользовался опцией замены игрока в четвертый раз за встречу. Такое во время матчей национальных сборных происходит впервые.

Согласно новому правилу, тренер может использовать четвертую замену в дополнительное время стадии плей-офф. Ранее такой формат тестировался в клубных чемпионатах, кубках Англии и Германии.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС