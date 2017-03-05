На игру «Ростов»-«Манчестер Юнайтед» он-лайн билетов не будет

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Ростов

Руководство «Ростова» приняло решение не включать функцию онлайн-покупки билетов на домашнюю игру Лиги Европы против «МЮ». Сегодня был выпущен пресс-релиз.

«Уважаемые болельщики!

Обращаем ваше внимание, что большинство владельцев сезонных абонементов воспользовались своим приоритетным правом выкупить билет на матч «Ростов» — «Манчестер Юнайтед».

С 6 марта в продажу поступит ограниченное количество билетов, в связи с этим онлайн-продажи, как объявлялось ранее, производиться не будут, для того чтобы оставшиеся билеты были приобретены именно болельщиками из Ростова, а не из других регионов.»

«Ростов» и «Манчестер Юнайтед» сойдутся в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч пройдет 9 марта в Ростове, ответный – 16 марта в Манчестере.

Фото: Global Look Press

Источник: ФК «Ростов»

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Владимир Шевелев

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