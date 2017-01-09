На достройку стадиона на Крестовском острове выделено еще два миллиарда рублей

Компания «Метрострой» заключила новый контракт с Комитетом по строительству Санкт-Петербурга. Он касается выполнения дополнительных работ на стадионе на Крестовском острове.

Согласно карточке нового дополнительного контракта, заключенного 29 декабря, он предусматривает «выполнение комплекса дополнительных работ, в том числе связанных с реализацией требований силовых ведомств». Стоимость контракта составит около 2,08 миллиардов рублей.

Напомним, что новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба «Зенит» в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности.

На арене пройдут матчи Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

Фото: Официальный сайт «Зенита»

Источник: Р-спорт