На ЧМ-2018 впервые тренеры во время матча смогут использовать планшеты

На чемпионате мира по футболу 2018 года будут использоваться планшеты для анализа статистики игроков. Это нововведение будет использовано впервые.

Недавно Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил использование мобильных электронных устройств тренерским штабом во время матчей. Поэтому ФИФА планирует предложить всем сборным — участницам ЧМ-2018 комплект технического оборудования, которое позволит тренерам поддерживать связь с аналитиками. Каждая команда получит два устройства: одно для аналитика, который следит за матчем с трибуны для прессы, второе — для тренерского штаба.

Две камеры, расположенные на трибуне для прессы, отслеживают положение игроков и мяча. Обработанные данные передаются на устройство аналитика, который находится на трибуне для прессы. Он анализирует показатели игроков, оценивает общую ситуацию в матче и может с помощью специального аналитического приложения графически выделить на поле области, требующие внимания тренера. Аналитик может отправить кадры со своими пометками на устройство помощника главного тренера и пообщаться с ним по голосовой связи. Помощник главного тренера также может связаться с аналитиком по голосовой связи или отправить ему сообщение в чате.

В перерыве в раздевалке можно провести анализ указанных ситуаций. Кроме того, команды получают результаты послематчевого анализа на платформе ФИФА.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»