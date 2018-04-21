На аренах ЧМ-2018 в Волгограде и Саранске прошли первые тестовые матчи

Автор: Евгений Морозов 0

Новые стадионы в Волгограде и Саранске, построенные к ЧМ-2018, введены в эксплуатацию. Сегодня они приняли первые тестовые игры.

В матче 34-го тура ФНЛ «Ротор» на «Волгоград Арене» обыграл «Луч-Энергию» (4:2). На стадион пришли 19 421 зритель.

Первой официальной игрой в истории «Мордовия Арены» стала встреча ПФЛ «Мордовия» – «Зенит-Ижевск» (0:0).

Ранее сообщалось, что плановая загрузка стадиона на первом тестовом матче составит 10 тысяч человек, на втором планируется до 20 тысяч, на третьем – до 44 тысяч зрителей.

«Ротор», набрав 34 очка, занимает 14 место в таблице ФНЛ, а «Мордовия» (46 очков) не проигрывает в 18 матчах второго дивизиона и лидирует в зоне «Урал-Поволжье».

Фото: ФК «Мордовия»
Источник: официальный сайт ФНЛ

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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