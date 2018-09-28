Мюнхенская «Бавария» следит за нападающим «Дженоа» Кшиштофом Пентеком

Нападающий Кшиштоф Пентек своей высокой результативностью на старте нынешнего сезона привлек внимание нескольких европейских клубов. 23-летний нападающий из Польши выступает за итальянский клуб «Дженоа».

Заинтересованность в потенциальном трансфере польского футболиста уже проявила «Бавария». Скауты мюнхенского клуба, наряду с представителями нескольких других европейских команд, просматривали Пентека в матче «Дженоа» с «Кьево» в шестом туре итальянской Серии А. Пентек забил мяч, а его команда одержала победу со счетом 2:0.

Пентек перешёл в «Дженоа» минувшим летом из польского клуба «Краковия». Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий успел принять участие в 5 матчах чемпионата Италии, в которых 6 раз поразил ворота соперника и получил 2 жёлтые карточки.

Фото: Global Look Press

Источник: Transfermarkt