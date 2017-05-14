Мюнхенская «Бавария» потратит на трансферы около 100 миллионов евро

Автор: Никита Пронин 0

Бавария

Руководство «Баварии» выделит около 100 миллионов евро на усиление состава команды. В список потенциальных покупок входят сразу пять футболистов.

Основными трансферными целями мюнхенцев летом станут форвард «Арсенала» Алексис Санчес, хавбек «Вердера» Серж Гнабри, футболист «Шальке» Леон Горетцка, игрок «ПСЖ» Марко Верратти и полузащитник «Байера» Юлиан Брандт.

«Бавария» досрочно стала чемпионов в Бундеслиге, а лучший бомбардир команды Роберт Левандовски забил 30 мячей.

Фото: Global Look Press
Источник:  Welt

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