Мюнхенская «Бавария» потратит на трансферы около 100 миллионов евро

Руководство «Баварии» выделит около 100 миллионов евро на усиление состава команды. В список потенциальных покупок входят сразу пять футболистов.

Основными трансферными целями мюнхенцев летом станут форвард «Арсенала» Алексис Санчес, хавбек «Вердера» Серж Гнабри, футболист «Шальке» Леон Горетцка, игрок «ПСЖ» Марко Верратти и полузащитник «Байера» Юлиан Брандт.

«Бавария» досрочно стала чемпионов в Бундеслиге, а лучший бомбардир команды Роберт Левандовски забил 30 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Welt