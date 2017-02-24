Мюнхенская «Бавария» подписала суперталанта из Люксембурга

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Райан Йоханссон

Немецкий суперклуб думает о будущем. Уже подписан 16-летний Райан Йоханссон.

Сделку уже подтвердили сам футболист и тренер-селекционер мюнхенцев Тимон Паулс. Детали трансфера не разглашаются.

Люксембургский вундеркинд заключил долгосрочный контракт с «Баварией». Йоханссон играет на позиции атакующего полузащитника. Рабочая нога – левая. Он считается одним из самых ярких талантов в Европе.

В 2015 Йоханссон пополнил молодежную команду «Метца». Из Франции он и перебрался в Мюнхен.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Bild

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Владимир Шевелев

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