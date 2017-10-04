«МЮ» запретил Полю Погба играть в баскетбол в свободное время

Автор: Дмитрий Темников 0

Поль Погба

Руководство английского «Манчестер Юнайтед» внесло корректировки в соглашение с игроком команды Полем Погба. Француз получил необычный запрет.

Как известно, Погба является поклонником баскетбола и часто занимается данным видом спорта в свободное для себя время. Однако сейчас 24-летний футболист  восстанавливается от повреждения задней поверхности бедра. Поэтому медицинский штаб «МЮ» в дальнейшем запретит полузащитнику играть в баскетбол во избежание новых травм.

Главы «красных дьяволов» поддержали совет докторов. Напомним, Погба получил повреждение в матче первого тура группового этапа ЛЧ с «Базелем» и может не выйти на поле до ноября.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun

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