«МЮ» впервые за 110 лет забил по 4 гола в двух стартовых матчах чемпионата

Автор: Владимир Шевелев 0

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В матче 2-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» разгромил «Суонси» (4:0). Это вторая победа «красных дьяволов» на старте с таким счетом.

Таким образом, «МЮ» впервые с сезона-1907/08 забил по 4 и более гола в двух стартовых матчах в лиге. В 1-м туре команда Жозе Моуринью разгромила «Вест Хэм» (4:0).

Форвард Ромелу Лукаку стал пятым игроком в истории клуба, забившим в двух стартовых матчах АПЛ (Ибрагимович, Марсьяль, Македа, Саа). Защитник Эрик Байи впервые в карьере забил гол в матче высшего дивизиона. В Англии и в Испании он сыграл 67 матчей.

Фото: Global Look Press
Источник: Opta Sports 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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