«МЮ» впервые с сезона-1994/95 не обыграл дома две команды, вышедшие из чемпионшипа

«МЮ» повторил свой провал двадцатилетней давности. Впервые с сезона-1994/95 клуб не обыграл дома две команды, вышедшие в АПЛ из чемпионшипа.

В домашнем матче 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Халлом» (0:0).

«МЮ» в октябре также не сумел переиграть «Бернли» (0:0) во встрече 10-го тура.

2 — Man Utd have failed to beat 2 newly promoted clubs at home in a PL season for the 1st time since 1994-95 (Forest & Leicester). Struggle.

— OptaJoe (@OptaJoe) February 1, 2017