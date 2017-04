«МЮ» установил рекорд АПЛ, сыграв 14 ничьих в сезоне

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» сыграл вничью со «Суонси» (1:1). Команда Моуринью установила рекорд по количеству ничьих за сезон.

Таким образом, клуб из Манчестера выдал рекордную для себя серию – 25 игр без поражений (13 побед, 12 ничьих) в рамках одного сезона в высшем английском дивизионе.

25 — Manchester United have set a new club record for their longest unbeaten run within a top-flight season (25, W13 D12). Streak.

— OptaJoe (@OptaJoe) April 30, 2017