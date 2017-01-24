«МЮ» урежет зарплаты Златана, Погба и Руни на 25%, если клуб не выйдет в Лигу чемпионов

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Погба,Ибрагимович

Дорогостоящее трио звезд «красных дьяволов» может потерять четверть футбольных доходов. Это случится в случае неудачного выступления в чемпионате Англии-2016/17.

Если «Юнайтед» не прорвется в Лигу чемпионов-2017/18, то лидеры потеряют 25 процентов от зарплат. Как сообщает Express, Поль лишится более 84 тысяч евро в неделю, Ибра – почти 64 тысяч.

После 22 туров национального чемпионата «Юнайтед» занимает шестую строчку От «Ливерпуля», занимающего четвертое место, команду Жозе Моуринью отделяет 4 балла.

Фото: Global Look Press
Источник: Express

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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