«МЮ» проиграл» «Барселоне», «Аякс» не проиграл «Ювентусу». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 10 апреля.

1. «Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» в Амстердаме сыграл вничью с «Аяксом»

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первые матчи.

2. Андер Эррера не договорился с «МЮ» и согласовал трехлетний контракт с «ПСЖ»

Сейчас он зарабатывает в «МЮ» 80 тысяч.

3. Мино Райола сообщил «Реалу» три условия возможного трансфера Поля Погба

Нынешняя стоимость 26-летнего француза составляет 90 миллионов евро.

4. Transfermarkt опубликовал сборную самых дорогих российских футболистов до 21 года

Этот сайт специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов.

5. Винченцо Монтелла возглавил «Фиорентину»

Он вернулся в клуб спустя 4 года.

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