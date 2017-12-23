«МЮ» посылал сотрудника домой к Полю Погба, чтобы разбудить игрока на тренировку

Автор: Евгений Морозов 0

Поль Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба 3 декабря, на следующий день после победного матча 15-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (3:1), проспал тренировку команды. Клубу пришлось прибегнут к необычным мерам.

В тот день Погба игнорировал телефонные звонки, в связи с чем английский клуб был вынужден отправить сотрудника к нему домой. Именно работник «МЮ» разбудил французского футболиста, опоздавшего на тренировку.

В матче с «Арсеналом» Погба отметился двумя результативными передачами, после чего получил прямую красную карточку. За то удаление хавбек был дисквалифицирован на три игры.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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