«МЮ» планирует приобрести пятерых игроков этим летом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намерен приобрести 5 игроков в ближайшее трансферное окно. В этот список вошли Альваро Мората, Андреа Белотти, Фабиньо, Виктор Линделеф и Иван Перишич.

Прежде всего Моуринью намерен обновить линию атаки в связи с уходом Златана Ибрагимовича и возможной продажей Уэйна Руни. В ближайшие две недели к команде могут присоединиться нападающий «Реала» Альваро Мората и форвард «Торино» Андреа Белотти.

«МЮ» рассчитывает приобрести Морату за 60 млн фунтов, а Белотти – за 70 млн. «Реал» и «Торино» настаивают на больших суммах, определенную роль может сыграть желание игроков перейти в английский клуб.

Также в список потенциальных приобретений «МЮ» входит центральный защитник «Бенфики» Виктор Линделеф. Трансфер может быть оформлен уже после товарищеского матча сборной Швеции с национальной командой Норвегии, который пройдет 13 июня.

Состав «МЮ» также может пополнить полузащитник «Интера» Иван Перишич. В настоящий момент английский клуб предлагает на 15 млн фунтов меньше, чем запрашиваемые «Интером» 50 млн фунтов.

Последним игроком в списке Моуринью является полузащитник «Монако» Фабиньо.

Фото: Global Look Press

Источник: Independent

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