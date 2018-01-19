«МЮ» отказался от трансфера Криштиану Роналду из-за покупки Алексиса Санчеса

Автор: Евгений Морозов 0

Криштиану Роналду

«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера нападающего «Реала» Криштиану Роналду из-за перехода Алексиса Санчеса. Главный тренер английского клуба Жозе Моуринью больше не видит необходимости в приобретении 32-летнего соотечественника.

Другим подтверждением данной информации является, то Санчес в «МЮ» будет играть под номером «7», под которым ранее выступал Роналду.

После подписания игрока сборной Чили «Манчестер Юнайтед» не планирует больше совершать трансферы в зимнее заявочное окно. Летом манкунианцы планируют усилить полузащиту и оборону.

В ближайшее время Санчес должен перейти в «МЮ» из «Арсенала» в обмен на полузащитника Генриха Мхитаряна.

Ранее сообщалось, что Моуринью заинтересован в возвращении Роналду в «МЮ», с учетом зарплаты трансфер мог обойтись англичанам в 400 миллионов евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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