«МЮ» объявил о трансфере Алексиса Санчеса, «Арсенал» представил Генриха Мхитаряна. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 22 января.

1. «МЮ» объявил о трансфере Алексиса Санчеса, «Арсенал» – Генриха Мхитаряна

Клубы официально подтвердили самую громкую сделку текущего трансферного окна.

2. Луис Суарес быстрее всех в истории «Барселоны» забил 100 голов в Ла Лиге

Для этого ему понадобилось на 16 матчей меньше, чем прошлому рекордсмену.

3. В ФИФА подтвердили внедрение системы видеоповторов на ЧМ-2018

Коммерческий директор организации заверил, что VAR доберется до России.

4. Эдин Джеко согласовал контракт с «Челси»

Антонио Конте убедил нападающего «Ромы» вернуться в Англию.

5. «Манчестер Сити» хочет купить защитника «Атлетика» из Бильбао

«Горожане» готовы заплатить серьезную сумму за 23-летнего Эмерика Лапорта.

6. Девять игроков Саудовской Аравии за несколько часов перешли в испанские клубы

Основные кандидаты «орлов пустыни» на участие в ЧМ-2018 проведут остаток сезона в Примере и Сегунде.

7. Таблица трансферов РФПЛ. Зима-2017/18

«Ростов» закупается исландцами, «Анжи» подписал форварда из Ганы.

Фото: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1