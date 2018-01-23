«МЮ» объявил о трансфере Алексиса Санчеса, «Арсенал» представил Генриха Мхитаряна. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 22 января.
1. «МЮ» объявил о трансфере Алексиса Санчеса, «Арсенал» – Генриха Мхитаряна
Клубы официально подтвердили самую громкую сделку текущего трансферного окна.
2. Луис Суарес быстрее всех в истории «Барселоны» забил 100 голов в Ла Лиге
Для этого ему понадобилось на 16 матчей меньше, чем прошлому рекордсмену.
3. В ФИФА подтвердили внедрение системы видеоповторов на ЧМ-2018
Коммерческий директор организации заверил, что VAR доберется до России.
4. Эдин Джеко согласовал контракт с «Челси»
Антонио Конте убедил нападающего «Ромы» вернуться в Англию.
5. «Манчестер Сити» хочет купить защитника «Атлетика» из Бильбао
«Горожане» готовы заплатить серьезную сумму за 23-летнего Эмерика Лапорта.
6. Девять игроков Саудовской Аравии за несколько часов перешли в испанские клубы
Основные кандидаты «орлов пустыни» на участие в ЧМ-2018 проведут остаток сезона в Примере и Сегунде.
7. Таблица трансферов РФПЛ. Зима-2017/18
«Ростов» закупается исландцами, «Анжи» подписал форварда из Ганы.
Фото: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»