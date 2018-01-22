«МЮ» объявил о трансфере Алексиса Санчеса, «Арсенал» – Генриха Мхитаряна

Лондонский «Арсенал» на своем официальном сайте объявил о переходе из «Манчестер Юнайтед» полузащитника Генриха Мхитаряна. В обратном направлении проследовал форвард Алексис Санчес.

Мхитарян подписал с «Арсеналом» долгосрочный контракт, срок которого не разглашается.

«Генрих — совершенный игрок. Он создает шансы, хорошо защищается, может покрывать длинные дистанции, он также очень предан. Это игрок, который обладает всеми атрибутами», — сказал главный тренер «канониров» Арсен Венгер.

«Манчестер Юнайтед» же подтвердил переход нападающего Алексиса Санчеса из «Арсенала» видеороликом, на котором чилиец среди прочего играет на пианино.

Видео появилось на официальной странице «Манчестер Юнайтед» в социальной сети «Твиттер».

10 июля 2014 года Санчес перешел в лондонский «Арсенал» из «Барселоны». Чилиец выиграл в Англии 5 трофеев — дважды он стал обладателем Кубка Англии и трижды — Суперкубка страны.

Фото: readfootball.com

Источник: Официальный сайт ФК «Арсенал» / Официальный сайт ФК «Манчестер Юнайтед»