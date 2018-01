«МЮ» объявил о трансфере Алексиса Санчеса, «Арсенал» – Генриха Мхитаряна

Лондонский «Арсенал» на своем официальном сайте объявил о переходе из «Манчестер Юнайтед» полузащитника Генриха Мхитаряна. В обратном направлении проследовал форвард Алексис Санчес.

Мхитарян подписал с «Арсеналом» долгосрочный контракт, срок которого не разглашается.

«Генрих — совершенный игрок. Он создает шансы, хорошо защищается, может покрывать длинные дистанции, он также очень предан. Это игрок, который обладает всеми атрибутами», — сказал главный тренер «канониров» Арсен Венгер.

«Манчестер Юнайтед» же подтвердил переход нападающего Алексиса Санчеса из «Арсенала» видеороликом, на котором чилиец среди прочего играет на пианино.

Видео появилось на официальной странице «Манчестер Юнайтед» в социальной сети «Твиттер».

🎹 Ladies and gentlemen, please take your seats. Introducing #Alexis7 …#GGMU #MUFC @Alexis_Sanchez pic.twitter.com/t9RIIx4mE4

— Manchester United (@ManUtd) 22 января 2018 г.