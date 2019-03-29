«МЮ» назвал цели на лето. Клуб готов побить трансферный рекорд

«Манчестер Юнайтед» летом планирует совершить несколько крупных трансферов. Клуб поддержит утвержденного вчера главным тренером Оле-Гуннара Сульшера и выделит ему требуемую сумму на трансферы.

Две приоритетные цели «МЮ» – полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и защитник «Реала» Рафаэль Варан. Клуб готов побить свой трансферный рекорд (105 млн евро за Поля Погба) и понимает, что каждый из этой пары может обойтись больше чем в 100 миллионов евро.

В качестве альтернативы основным целям «Юнайтед» рассматривает Милана Шкриньяра («Интер»), Самюэля Умтити («Барселона»), Аарона Уан-Биссаку («Кристал Пэлас» и Каллума Хадсона-Одои («Челси»).

Фото: Global Look Press

Источник: The Independent