«МЮ» назвал цели на лето. Клуб готов побить трансферный рекорд

Автор: Евгений Морозов 0

Рафаэль Варан

«Манчестер Юнайтед» летом планирует совершить несколько крупных трансферов. Клуб поддержит утвержденного вчера главным тренером Оле-Гуннара Сульшера и выделит ему требуемую сумму на трансферы.

Две приоритетные цели «МЮ» – полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и защитник «Реала» Рафаэль Варан. Клуб готов побить свой трансферный рекорд (105 млн евро за Поля Погба) и понимает, что каждый из этой пары может обойтись больше чем в 100 миллионов евро.

В качестве альтернативы основным целям «Юнайтед» рассматривает Милана Шкриньяра («Интер»), Самюэля Умтити («Барселона»), Аарона Уан-Биссаку («Кристал Пэлас» и Каллума Хадсона-Одои («Челси»).

Фото: Global Look Press
Источник:  The Independent

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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