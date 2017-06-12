«МЮ» может подписать со Златаном Ибрагимовичем краткосрочный контракт зимой

Автор: Лидия Дидык 0

Ибрагимович

Златан Ибрагимович может остаться в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб может подписать с форвардом краткосрочный контракт.

Форвард Златан Ибрагимович, с которым «Манчестер Юнайтед» не стал продлевать соглашение, будет восстанавливаться от травмы крестообразных связок колена на базе в Каррингтоне под присмотром врачей клуба.

Сообщается, что если к Новому году состояние 35-летнего шведа будет удовлетворительным, «МЮ» может подписать с ним краткосрочный контракт до конца сезона-2017/18.

Ранее стало известно, что Ибрагимович будет играть за «Лос-Анджелес Гэлакси».

Фото: Global Look Press
Источник: Manchester Evening News

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