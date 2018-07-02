«МЮ», «Ман Сити», «Ювентус» и «Барселона» заинтересованы в Адриене Рабьо

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо может покинуть клуб. И уже этим летом сменить команду.

В нем заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ювентус» и «Барселона». Рабьо недоволен тем, что «ПСЖ» не поддержал его в ситуации с невызовом в сборную Франции.

Игрок отложил переговоры по подписанию нового контракта и задумался об уходе из парижской команды.

Рабьо хочет пообщаться с новым тренером «ПСЖ» Томасом Тухелем, который, как утверждается, не планирует использовать его как игрока основного состава.

Срок контракта Рабьо с «ПСЖ» истекает летом 2019 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Paris United