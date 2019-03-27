«МЮ» изменит трансферную политику с приоритетом на приглашение молодых игроков

Автор: Евгений Морозов 0

«Манчестер Юнайтед» планирует изменить трансферную политику. Клуб намерен приглашать молодежь и футболистов в возрасте 24-26 лет в ближайшие трансферные окна.

При этом подписания возрастных игроков, как, например, Алексис Санчес и Неманя Матич, будут осуществляться только в исключительных случаях.

Главный тренер «Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер, контракт с которым рассчитан до конца сезона, на данный момент является единственным кандидатом на эту должность в долгосрочной перспективе.

Ожидается, что летом он будет работать над трансферами совместно с техническим директором, которого «МЮ» намерен пригласить к этому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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