«МЮ» и «Лион» не могут договориться о сумме трансфера Мемфиса Депая

Руководство английского «Манчестер Юнайтед» планирует продать хавбека команды Мемфиса Депая в ближайшее время. На данный момент ведутся переговоры с клубом, готовым приобрести голландца.

Французский «Лион» готов предложить «красным дъяволам» 15 миллионов евро за трансфер. Однако руководство манкунианцев планирует выручить со сделки не менее 17 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны московского «Спартака».

Переговоры по переходу 22-летнего полузащитника начались еще в декабре. В текущем сезоне АПЛ Депай провел 4 матча и не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: Le Parisien