«МЮ» и два китайских клуба предложили «Бенфике» € 40 млн за переход Андерсона Талиски

Полузащитник «Бенфики» Андерсон Талиска, в течение последних двух сезонов выступавший за «Бешикташ» на правах аренды, с большой вероятностью покинет лиссабонский клуб в летнее трансферное окно. Футболистом интересуются ряд топ-клубов.

По информации СМИ, «Манчестер Юнайтед» и два китайских клуба, названия которых не сообщаются, предложили португальцам € 40 млн за трансфер Талиски. Более того, потенциальные покупатели уже ознакомили сторону футболиста с условиями его будущего контракта. При этом на хавбека по-прежнему претендует «Рома», а ранее СМИ сообщали о возможном переходе игрока в «Ливерпуль».

В арендном соглашении «Бешикташа» с «Бенфикой» была прописана опция выкупа контракта Талиски за € 21 млн, действовавшая до 31 мая, однако турецкий клуб не стал ее активировать.

В прошедшем сезоне 24-летний бразильский полузащитник провел 33 матча в турецкой Суперлиге и отметился 14 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: O Jogo