«МЮ» готов заплатить Златану Ибрагимовичу 20 миллионов фунтов за однолетний контракт

Шведский нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович не торопится подписывать новый контракт. Руководство «красных дьяволов» намерено предложить футболисту бонус за подписание однолетнего соглашения.

По информации источника, в дополнение к 12-миллионному контракту Ибрагимовича «Манчестер Юнайтед» готов выплатить подписной бонус в размере 8 миллионов фунтов стерлингов. Контракт будет рассчитан до конца сезона 2017/2018.

Как сообщалось ранее, Златан недоволен турнирным положением команды и рассматривает предложения из Китая и MLS. По словам 35-летнего футболиста, он уже не может тратить время на клубы, не решающие серьезных задач.

Напомним, что в сезоне 2017/2018 Златан Ибрагимович выходил на поле 47 раз в футболке «красных дьяволов», в которых отличился 28 голами и 9 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: The Mirror