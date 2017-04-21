«МЮ» готов заплатить «ПСЖ» 70 миллионов евро за защитника Маркиньоса

Летом «Манчестер Юнайтед» намерен укрепить защитную линию. «Красные дьяволы» нацелились на оборонца «ПСЖ».

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос интересен «Манчестер Юнайтед». «МЮ» готов предложить 70 миллионов евро за 22-летнего футболиста сборной Бразилии. Англичане надеются убедить Маркиньоса зарплатой – 10 миллионов евро в год. «ПСЖ» не собирается продавать ключевых игроков и не одобрит трансфер даже за 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Маркиньос провел за «ПСЖ» 30 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»