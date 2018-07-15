«МЮ» готов включить Маттео Дармиана в сделку по Ивану Перишичу

Автор: Михаил Серебряков 0

Перишич

Хавбек «Интера» и сборной Хорватии Иван Перишич может переехать в Англию. После удачного выступления на ЧМ-2018 он вновь привлек внимание «Манчестер Юнайтед». 

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью еще прошлым летом хотел подписать хорвата в свою команду, однако тогда не удалось согласовать трансфер.

После удачного выступления на ЧМ-2018 Перишич вновь привлек внимание «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб намерен воспользоваться интересом «Интера»к Маттео Дармиану и заполучить 29-летнего футболиста.

«Интер» находится в поисках правого защитника и долгое время просматривал другого хорвата – Шиме Врсалько из «Атлетико», но попытки подписать его провалились, поэтому итальянцы переключились на Дармиана.

Помимо Дармиана «МЮ» готов предложить «Интеру» компенсацию в размере 30–40 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttosport

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Иван Перишич

Переговоры «Манчестер Юнайтед» и «Интера» по Ивану Перишичу близки к завершению

Маурицио Сарри

Наказание для Сарри, новый тренер тульского «Арсенала». Главные новости дня

РФПЛ. 10 тур. ЦСКА — «Ростов» — 2:0. Москва. «ВЭБ Арена». 16 сентября 2017 г.

«Ювентус» готов к переговорам по трансферу Александра Головина

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 