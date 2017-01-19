«МЮ» близок к покупке Гризманна, ЦСКА интересуется кенийским форвардом, Хаби Алонсо завершает карьеру. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 18 января.

1. «Манчестер Юнайтед» собирается приобрести Антуана Гризманна и уже согласовал с ним условия личного контракта.

2. ЦСКА намерен усилить атаку форвардом сборной Кении.

3. Нынешний сезон станет последним для Хаби Алонсо, также карьеру может завершить Филипп Лам.

4. Стоимость «Крестовского» превысит 50 миллиардов рублей.

5. Марко Ван Бастен предложил изменить правила футбола.

6. Клаудио Раньери был включен в Зал славы итальянского футбола.

7. Загадочная история Бенжамена. Как в 40 лет оставаться бодрым футболистом.

8. Страховой Пьюлис. Сумеет ли «ВБА» повторить свое лучшее достижение в АПЛ.

Фото: Global Look Press