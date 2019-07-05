«Мяч детства моего». Новая глава проекта Детской футбольной лиги

ДФЛ продолжает свой проект «Мяч детства моего». Его участники – известные журналисты, актеры, игроки, тренеры, юные футболисты. Главный посыл проекта – вспомни детство, выйди на поле поддержать свою форму и мальчишек, которые мечтают о большом футболе.

В мае на стадионе «Локомотив-Перово» в рамках международного фестиваля «Локобол – 2019 – РЖД», который проходит под эгидой Года театр в РФ, состоялся товарищеский матч сборных журналистов Москвы и актеров столичных театров. Победили актеры, но выиграли и юные футболисты, получившие в качестве призов билеты в театры и несколько заметок о детском футболе в популярных изданиях.

Спустя месяц в Барнауле, где гостили комментаторы «Матч ТВ», состоялся обмен верительными грамотами между ребятами и телевизионщиками. Одни дали слово хорошо учиться в школе и усердно тренироваться, а другие пообещали ударно потрудиться в пресс-центре Суперфинала международного фестиваля «Локобол».

Впереди еще две активности проекта. 3 августа во время Суперфинала «Локобола» комментаторы «Матч ТВ» сыграют против детских тренеров участвующих команд. А спустя две недели уже на Lukoil Cup состоится матч-реванш сборных команд журналистов и актеров Москвы.

Фото: ДФЛ

Источник: ДФЛ

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею