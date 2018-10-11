МВД попросит суд заключить под стражу Кокорина и Мамаева

МВД избрало заключение под стражу в качестве меры пресечения братьям Кокориным и Павлу Мамаеву, о чем ходатайствует перед судом. Тем временем, адвокат Умалат Сайгитов отказался защищать интересы футболистов.

«Сегодня, после проведения ряда следственных действий в рамках расследования уголовного дела, следствие планирует выйти с ходатайством в суд об избрании братьям Кокориным и Павлу Мамаеву меры пресечения в виде заключения под стражу», – сказано в заявлении МВД.

Cледователь просит арестовать Александра Кокорина, так как тот «имеет широкие связи в органах власти, деньги и может надавить на свидетелей», «пренебрегал нормами поведения», а также потому, что «на свободе остаются неустановленные участники нападения».

Умалат Сайгитов больше не участвует в этом деле. «Причины неизвестны, он участвовал, но сейчас вышел из дела, — рассказали в бюро «Мусаев и партнеры», где работает Сайгитов. Сегодня от лица Александра Кокорина уже выступал адвокат Олег Попов, а о новом защитнике Павла Мамаева пока ничего не известно.

27-летний Александр Кокорин, выступающий за «Зенит», и 30-летний Павел Мамаев, являющийся игроком «Краснодара», в компании своих друзей участвовали в нападении на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем — на директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. МВД возбудило в отношении Кокорина и Мамаева уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Источник: «Известия», Mash

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