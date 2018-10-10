МВД: «Мамаев – подозреваемый в рамках дела по статье «Хулиганство», он задержан»

ГСУ ГУ МВД РФ по Москве подтвердило задержание полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Он — подозреваемый.

«Следователем в порядке ст. 91 УПК РФ задержан Павел Мамаев, который является подозреваемым в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что Мамаева допросили и задержат на 48 часов. Его товарищ, форвард «Зенита» Александр Кокорин, прибыл в полицию для дачи показаний.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ГСУ ГУ МВД РФ по Москве