Мутко: «Зенит-Арене» для адаптации нужно еще 1,5-2 млрд рублей»

Футбольному стадиону на Крестовском острове в Санкт-Петербурге для адаптации к параметрам ФИФА под чемпионат мира 2018 года нужно еще 1,5-2 миллиарда рублей. Об этом заявил курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики вице-премьер правительства РФ и глава РФС Виталий Мутко.

«Вопрос адаптации к параметрам ФИФА. Все периметры безопасности должны быть достроены. Все вместе будут доводить стадион до конца (и город, и футбольный клуб «Зенит», и ФИФА). Для чемпионата мира нужно еще 1,5-2 миллиарда рублей. Для чемпионата Европы ничего не нужно будет адаптировать, стадион будет готов. «Зенит» уже определился по сумме, которую выделит. Но не буду ее называть», — сказал Мутко.

Госстройнадзор Санкт-Петербурга 29 декабря выдал разрешение на ввод стадиона на Крестовском острове в эксплуатацию. В ближайшие 3-4 месяца предстоит выполнить работы по адаптации стадиона под требования ФИФА.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт