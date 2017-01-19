Мутко: «Зенит-Арене» для адаптации нужно еще 1,5-2 млрд рублей»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Крестовский

Футбольному стадиону на Крестовском острове в Санкт-Петербурге для адаптации к параметрам ФИФА под чемпионат мира 2018 года нужно еще 1,5-2 миллиарда рублей. Об этом заявил курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики вице-премьер правительства РФ и глава РФС Виталий Мутко.

«Вопрос адаптации к параметрам ФИФА. Все периметры безопасности должны быть достроены. Все вместе будут доводить стадион до конца (и город, и футбольный клуб «Зенит», и ФИФА). Для чемпионата мира нужно еще 1,5-2 миллиарда рублей. Для чемпионата Европы ничего не нужно будет адаптировать, стадион будет готов. «Зенит» уже определился по сумме, которую выделит. Но не буду ее называть», — сказал Мутко.

Госстройнадзор Санкт-Петербурга 29 декабря выдал разрешение на ввод стадиона на Крестовском острове в эксплуатацию. В ближайшие 3-4 месяца предстоит выполнить работы по адаптации стадиона под требования ФИФА.

Фото: Global Look Press
Источник: Р-Спорт

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Вадим Павлов

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