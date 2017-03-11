Мутко не утвержден в члены ФИФА, Дзюба не слушал Карпина, Березуцкий вне сборной. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 10 марта.
1. ФИФА: «Мутко не был утвержден кандидатом в члены совета ФИФА из-за занимаемой им должности вице-премьера РФ»
2. Василий Березуцкий приостановил карьеру в сборной России
3. Тульский «Арсенал» одерживает первую победу под руководством Сергея Кирьякова
4. Вячеслав Фетисов: «Мутко у власти с 2005 года, но пока мы видим только деградацию футбола»
5. Артем Дзюба: «Карпин комментировал матч «Краснодара»? Я выключил звук»
Фото: Global Look Press