Мутко не утвержден в члены ФИФА, Дзюба не слушал Карпина, Березуцкий вне сборной. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 10 марта.

1. ФИФА: «Мутко не был утвержден кандидатом в члены совета ФИФА из-за занимаемой им должности вице-премьера РФ»

2. Василий Березуцкий приостановил карьеру в сборной России

3. Тульский «Арсенал» одерживает первую победу под руководством Сергея Кирьякова

4. Вячеслав Фетисов: «Мутко у власти с 2005 года, но пока мы видим только деградацию футбола»

5. Артем Дзюба: «Карпин комментировал матч «Краснодара»? Я выключил звук»

Фото: Global Look Press