Мурад Мусаев: «У меня были хорошие учителя»

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о своей тренерской карьере. А также назвал своего любимого футболиста детства.

— А у вас откуда взялось увлечение футболом?

— «Мне повезло, что у нас во дворе была футбольная площадка с воротами, где можно играть семь на семь. Вот на ней с самого раннего детства, еще с дошкольного возраста я и пропадал. Плюс, в школе № 82, где я учился, у нас было два поля – большое и маленькое. Желающих поиграть на них в те годы хватало, но ребята в основном оказывались старше меня. Приходилось из кожи вон лезть, чтобы завоевать доверие и пробиться в команду. Играли мы на вылет: проиграл – команда выходит и снова ждет своей очереди. А ждать не хотелось – хотелось играть. Поэтому мотивация в каждой игре была сумасшедшая! Никакой тренер не нужен был (улыбается).

Ну а потом уже начал заниматься футболом более серьезно. Сначала – в школе на стадионе «Кубань», а потом перешел в краснодарскую СДЮСШОР № 5. Сейчас она базируется на улице 2-й Пятилетки, а тогда этих полей еще не было, и мы тренировались на улице Филатова – там опилочная поляна. Занимался я у тренера Александра Михайловича Рубцова. Многие наши ребята после выпуска из школы пошли играть в различные любительские команды, участвующие в чемпионате города и края, а я поступил в Кубанский государственный университет физической культуры и решил сосредоточиться на учебе.

— Уже тогда задумывались о том, чтобы стать футбольным тренером?

— Такие мысли были, но окончательно они оформились уже чуть позже и во многом благодаря Александру Борисовичу Молдованову, основателю футбольного клуба «Краснодар-2000», с которым с детства дружил мой отец. Когда я учился на 4-м курсе, Молдованов пригласил меня работать тренером в Центр подготовки резерва своего клуба. Мне тогда было только 21, я сомневался, все-таки совсем еще молодой, без опыта… Но Александр Борисович настоял, сказал: «Иди и работай, у тебя все получится!»

И я ничуть не пожалел. В ЦПР всё было организовано на весьма высоком уровне. На тот момент, еще до появления Академии ФК «Краснодар», это, наверное, лучшая футбольная школа на юге России, и у меня были очень хорошие наставники. Они мне многое дали в профессиональном плане. Я переживал, что мне будет трудно, поскольку я сам никогда не играл в футбол на серьезном уровне. Один из моих учителей тогда сказал: «Это даже может стать твоим плюсом. У тебя нет устоявшихся стереотипов, и это позволит тебе мыслить не так, как все, идти своим путем». Я в то время этим словам особого значения не придавал, а теперь понимаю, что, возможно, он в чем-то оказался прав… (улыбается)

Поначалу работал помощником тренера в юношеских командах, а потом пошел на повышение – в тренерский штаб клуба второй лиги. Проработал там один сезон, причем не просто фишки носил, а на каждой тренировке работал с определенной группой игроков, проводил с ними различные занятия тактической направленности. Это стало для меня очень серьезной школой. Потом Игорь Захаряк, в штабе у которого я работал, перешел в «Кубань», выступавшую тогда в Премьер-Лиге, возглавил дублирующий состав; а я вернулся в ЦПР, начал уже самостоятельно тренировать, со временем стал старшим тренером и работал с командой старшего возраста.

— А как оказались в Академии «Краснодара»?

— В 2010 году из-за финансовых проблем «Краснодар-2000» прекратил существование, но Центр подготовки резерва еще продолжал функционировать – Александр Борисович надеялся, что всё наладится, и он возродит команду мастеров. К сожалению, в мае 2011 года ему пришлось закрыть и ЦПР. К тому времени открылась Академия ФК «Краснодар». Я прошел конкурс тренеров, потом меня вызвали на собеседование, и осенью того же года начал работу – сначала в базовой школе, а в начале 2012 года уже перешел в интернат.

— За 6 с лишним лет работы в Академии «Краснодара» ваша карьера, по сути, была тесно связана только с двумя командами…

— Да, 2000 и 1999 годов рождения. С 1999 годом мы много чего выиграли (улыбается). Собрали полный комплект медалей чемпионатов России – бронзу, серебро и золото, причем стали чемпионами по самому старшему юношескому возрасту. В том же 2016 году завоевали еще и Кубок РФС, который позволил нам выступить в Юношеской Лиге УЕФА. А еще наши ребята стали костяком юношеской сборной России, которая сенью 2016-го здорово проявила себя на престижном ежегодном турнире во Франции.

Тогда в этой сборной происходила смена тренера. Предыдущего уже уволили, а нового еще не успели назначить. Николай Писарев, спортивный директор РФС, позвонил мне и предложил повезти команду на турнир в качестве главного тренера. Я согласился. Вышло так, что многие кандидаты в сборную из других команд в то время были травмированы, кого-то не отпускали клубы. Пришлось делать ставку на наших ребят. В этом состоял определенный риск. Состав участников серьезный – если бы мы провалились, наверняка пошли бы разговоры о том, что тренер подтянул своих, а они оказались не готовы. Это могло ударить по репутации, прежде всего, самих футболистов, однако и моей – тоже. Но ребята очень ответственно подошли к тем матчам и не подвели: мы одержали победы над Уругваем, Румынией, а с хозяевами, французами, сыграли вничью и пропустили их вперед лишь по разнице мячей, став в итоге вторыми.

— Успехи молодежки «Краснодара», которой вы руководили последние два года, связаны не только с игровыми аспектами. Все кто, находится рядом с этой командой, ощущают «химию», присутствующую в коллективе и делающую его единым целым. Есть впечатление, что ребята понимают друг друга с полуслова и полувзгляда, причем не только на футбольном поле…

— Эта команда претерпела минимум изменений после того, как была сформирована в интернате Академии. Ребята за те 6-7 лет, которые они провели вместе бок о бок, действительно научились поддерживать друг друга и понимать практически без слов. Люди в коллективе подобрались честные, порядочные, такие, на которых можно положиться и на футбольном поле, и просто в жизни. Но самое главное, что в этой команде собраны личности с духом победителя. Они амбициозны, живут каждой игрой и не приемлют никакого другого результата, кроме победы. Это – смысл их жизни. И любая тренировка для них – очередная ступенька на пути вверх, поэтому они пашут, выкладываются на каждом занятии, в каждой игре на все 100 % и даже больше. Это их всех единит. Не бывает такого, что кто-то недоработал или вышел тренироваться с плохим настроением. Причем лидеры команды работают больше всех, и остальные тянутся за ними. Ну а цели у ребят самые высокие: они хотят выиграть молодежное первенство, играть в сборной России своего возраста и, конечно, пробиться в основной состав «Краснодара». Думаю, если все они продолжат так же работать, то добьются того, к чему стремятся. У них для этого есть все необходимые качества.

— Матч Юношеской Лиги УЕФА с «Реалом» при переполненных трибунах главного клубного стадиона… Сейчас, по прошествии двух месяцев, чем он видится? И какие чувства и эмоции вызывает?

— По жребию нам достался, пожалуй, самый сильный соперник из всех возможных. Мы знали, что в этой команде есть группа очень сильных футболистов, что «Реал» выиграл все возможные трофеи в Испании по данному возрасту. Два месяца, прошедшие с момента жеребьевки, мы просто жили этим матчем. Ребята очень ответственно подошли к подготовке. Каждому футболисту было дано на отпуск задание, и все его выполнили от и до, вернулись в хорошей форме. Я впервые столкнулся с подобным: за два сбора никто не получил никакого повреждения и не пропустил ни одной тренировки!

Что касается самого матча, то, считаю, мы хорошо сыграли в фазе обороны, действовали компактно. «Реал», который во всех предыдущих встречах создавал массу моментов, в игре с нами имел считанные шансы забить, поскольку мы постоянно ставили испанцев в условия жесткого лимита по времени, не давали им спокойно работать с мячом. В атаке же хотели сыграть как можно быстрее и порой излишне спешили. Иногда это проходило, но зачастую нам следовало перейти из быстрой атаки в позиционную, а из-за спешки теряли мяч, так что впереди мы в свою силу в том матче не сыграли. Возможно, стоило больше внимания уделить пробитию пенальти, хотя на тренировках мы этот компонент регулярно отрабатывали и там у ребят с реализацией особых проблем не возникало.

В любом случае, мне кажется, мы сделали все возможное, чтобы пройти дальше – и футболисты, и тренерский штаб. У меня не было никаких претензий ни к кому ни по подготовке, ни по самоотдаче, ни по настрою. Все справились с волнением. Возможно, нам просто немного не повезло. Мы очень хотели порадовать зрителей, которые заполнили стадион и так здорово нас поддерживали. К сожалению, не вышло. Но этот матч стал для всех нас бесценным опытом. Такого уровня игр молодым футболистам не хватает. Если бы их было больше, они бы гораздо быстрее росли в профессиональном плане, мужали, прогрессировали.

— В матче между молодежной и основной командами, который завершился победой взрослых в серии пенальти, вы с Игорем Шалимовым находились на разных тренерских скамейках. Если бы по его окончании кто-то сказал, что уже через девять дней вы возглавите главную дружину клуба, чтобы ему ответили?

— Ответил бы, что готов (улыбается). Вообще, я хотел бы поблагодарить руководителей Академии, директора Арама Фундукяна и главного тренера Александра Марьяновича, которые дали мне возможность расти и развиваться как тренеру, создали для этого все условия. И, конечно, особое спасибо Сергею Николаевичу Галицкому, за доверие, за то, что всегда поддерживал меня и продолжает это делать сейчас. Чувствовать это доверие и поддержку для меня очень важно.

— Насколько быстро удалось найти общий язык с футболистами «Краснодара»?

— Чтобы найти этот язык, должно пройти определенное время. За те 10 дней, что я работаю с командой, в полной мере это сделать, наверное, невозможно. Но могу сказать, что те первые требования, которые я предъявил, футболисты сразу же стали выполнять. И в индивидуальных беседах практически каждый игрок выразил мне поддержку и заверил, что сделает все, чтобы реализовать на поле те мысли, те идеи, которые у меня есть; и они доказывают это делом. Тренировочный процесс идет хорошо, у меня сейчас есть большое удовлетворение от того, что и как мы делаем. Мне кажется, эта наша совместная работа уже принесла определенные плоды в виде победы над «Зенитом».

— Кстати, об этой победе, одержанной на выезде в Санкт-Петербурге при почти 50-тысячной аудитории, да еще и добытой в самой концовке матча. После финального свистка было некое ощущение нереальности происходящего?

— Конечно, было (улыбается). Все произошло слишком быстро, переменилось за считаные дни. Еще совсем недавно мы играли на стадионе клубной Академии перед полутора тысячами зрителей против молодежки «Анжи», но прошла всего неделя – и вот уже на большом стадионе в Санкт-Петербурге мне с основой «Краснодара» предстояло противостоять одной из сильнейших команд страны с тренером Манчини у руля. Не скрою, эмоции переполняли. Волновался, когда давал обязательное предматчевое интервью. Но потом прозвучал стартовый свисток, и я забыл про волнение, полностью погрузился в игру. В какой-то мере, наверное, тот матч с «Реалом», о котором мы вспоминали, сослужил мне хорошую службу (улыбается), дал опыт игры при переполненных трибунах. Ну а по окончании встречи эмоции снова захлестнули. Я, возможно, не показывал своим видом большой радости, но внутри меня все буквально бурлило, кипело. Я очень благодарен футболистам за их бойцовские качества, профессионализм и умение в сложных ситуациях переломить игру; за то, что они поверили в меня и своей игрой выразили это доверие.

— Помните Роберто Манчини, нынешнего главного тренера «Зенита» как футболиста?

— Конечно, помню! Он играл за «Лацио», был лидером команды, которая тогда была одной из сильнейших в Серии А. Сейчас вектор популярности европейского футбола немного сместился, а в те годы итальянский чемпионат был, наверное, самым востребованным на ТВ, а возможно, и самым сильным по составу. Я всегда болел за сборную Италии на крупных турнирах и симпатизировал итальянским клубам, старался не пропускать ни одной трансляции матчей с их участием, хотя в то время показывали не так много футбола, как сейчас. Так что Роберто Манчини – это футболист из моего детства (улыбается), за игрой которого я всегда следил с удовольствием.

— Вообще, какие футболисты восхищали вас в юности? На чьей игре вы, если можно так выразиться, росли?

— Роберто Баджо – он меня просто восхищал. Я ждал каждый матч с его участием. Уровень его футбольного интеллекта, его понимание игры и техническая оснащенность не могли, как мне кажется, никого, кто любит футбол, оставить равнодушным. Великий мастер!

— Кто из тренеров, действующих или уже завершивших карьеру, вам наиболее близок по духу или, может быть, является своего рода примером, эталоном?

— Как ни странно, но у меня нет какого-то одного любимого тренера. Многих восхищала «Барселона» Гвардиолы со своей знаменитой «тики-такой», но я никогда не стремился копировать такой стиль игры в командах, которые тренировал. Мне всегда больше импонировал футбол с продвижением вперед, с высоким прессингом и быстрым, агрессивным переходом в атаку. Если же говорить о современном футболе, то я сейчас с большим уважением отношусь к тому, что делает в «Наполи» Маурицио Сарри. В составе его команды нет такого мощного подбора исполнителей, как в «Ювентусе», но неаполитанцы сумели в нынешнем сезоне навязать «Старой синьоре» борьбу за «золото». Мне удалось посмотреть несколько его тренировок, часто смотрю игры «Наполи» – это футбол высочайшего уровня! Не оставляет равнодушным и нынешний «Ливерпуль» Юргена Клоппа, играющий агрессивно, быстро, с душой и сердцем. Возможно, команда не всегда дает результат, но те скорости, которые она задает на поле, наверное, невозможно выдерживать из матча в матч и при этом не допускать осечек.

Ну и «Манчестер Сити» до последнего времени радовал своей игрой. Гвардиола несколько изменил свою философию. Команда стала играть более акцентированно вперед, меньше раскатывая мяч поперек поля, стало больше острых проникающих передач, разрывающих оборону соперника, больше быстрых атак, и мне было очень приятно смотреть на эту игру. Сейчас у «Сити» наступил небольшой кризис, но я уверен, что тренер и команда сумеют его преодолеть. Пройти весь сезон без спадов, на одном дыхании редко кому удается…

— Уже 13-й год вы трудитесь на тренерской стезе. Каково в нескольких словах или фразах тренерское кредо Мурада Мусаева?

— Нужно быть честным перед собой, отдавать работе всего себя без остатка и этого же требовать от команды. Максимальный результат чаще всего приходит тогда, когда ты сам понимаешь, что сделал для его достижения действительно всё возможное» — сказал Мусаев.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Краснодар»