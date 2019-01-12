Мунир Эль-Хаддади перешел из «Барселоны» в «Севилью»

Ранее молодой форвард отказался продлевать контракт с каталонским клубом. Сумма трансфера составила 1,05 млн евро, контракт рассчитан на 4,5 года.

Испанская «Севилья» на официальном сайте объявила о трансфере нападающего Мунира Эль-Хаддади.

Сегодня, 12 января, Мунир прошел медицинский осмотр и подписал соглашение с андалусским клубом. Контракт 23-летнего форварда рассчитан на 4,5 года.

Ранее стало известно, что «Барселона» и «Севилья» согласовали переход Мунира. Сумма трансфера футболиста составила 1,05 млн евро. Стоит напомнить,что контракт испанца с «Барселоной» истекал через полгода и футболист отказался его продлевать.

Эль-Хаддади дебютировал за «Барселону» в марте 2014 года в возрасте 18 лет. В составе каталонцев молодой нападающий провел 56 матчей и забил 12 голов, а также дважды уходил в аренду — в испанские «Валенсию» и «Алавес». В 2014 году был вызван в сборную Испании, за которую сыграл один матч.

Фото: Global Look Press

Источник: оф. сайт ФК «Севилья»